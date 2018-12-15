كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - بالفيديو.. وستهام يحسم ديربي لندن بثنائية نظيفة في فولهام
وست هام
حقق وست هام فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي وذلك على حساب فولهام بنتيجة 2-0، ضمن اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 17 من البريميرليج.
سجل هدفي ويستهام روبير سنودجراس وميشيل أنطونيو في الدقيقتين 17 و29.
ورفع ويستهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فولهام عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وستهام يحسم ديربي لندن بثنائية نظيفة في فولهام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .