كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - بالفيديو.. وستهام يحسم ديربي لندن بثنائية نظيفة في فولهام

وست هام

حقق وست هام فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي وذلك على حساب فولهام بنتيجة 2-0، ضمن اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 17 من البريميرليج.

سجل هدفي ويستهام روبير سنودجراس وميشيل أنطونيو في الدقيقتين 17 و29.

ورفع ويستهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فولهام عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.