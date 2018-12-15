كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - تعرف علي ..أبطال فيلم " خلي بالك من اللي جاي"

انتهي المخرج عادل الأعصر من تصوير أحداث فيلم "خلي بالك من اللي جاي" الذي يقوم ببطولته كل من رانيا يوسف وسارة سلامة ونور فخري وأحمد سلامة ومجدي كامل، ويواصل حاليا عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم لبحث إمكانيه طرحه في موسم رأس السنة أو منتصف العام المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي تشويقي حول ثلاث فتيات يطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، وتقدم الفنانة رانيا يوسف دور فتاة تدعي "سحر"، وهي محتالة وتقع في شر أعمالها، أما نور فخري وسارة سلامة فالثنائي يقدمان دور نصابتين ويدخلان في صراع مع الفنان مجدي كامل الذي يقدم دور ضابط شرطة، أما الفنان أحمد سلامة فيقدم دور رئيس عصابة يتاجر في المخدرات.

الفيلم تأليف حمدي يوسف وإنتاج وإخراج عادل الأعصر، وبطولة جماعية ووضع له الموسيقي الموسيقار هاني مهني، ومدير التصوير نزار شاكر وإستايلست مها بركة ومونتاج غادة عزالدين والماكساج طارق علوش ومهندس الديكور محمد المعتصم.