كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - هنا الزاهد ..نجمه عام ٢٠١٩ وأحمد فهمي السبب

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان أحمد فهمي في موسم رمضان المقبل مشاركة الفنانة هنا الزاهد له بطولة مسلسله المقبل في رمضان 2019، وذلك كمفاجئة منهم لجمهور النجمين.

وتقدم الفنانة هنا الزاهد، بهذا العمل أولي بطولاتها الدرامية في مسيرتها الفنية التي لم تتعدِ الـ5 أعوام، حيث أنها بدأت تمثيل في عام 2018 من خلال مشاركتها في فيلم "خطة جيمي" ومسلسل "فرق توقيت" مع تامر حسني.

كما أن هنا تقدم أولي بطولاتها السينمائية في فيلم "قصة حب" مع الفنان أحمد حاتم وإخراج عثمان أبولبن والفيلم انتهي تصويره، ومن المقرر عرضه في إجازة منتصف العام المقبل.

وبعد تقديم هنا الزاهد لبطولة درامية وأخري سينمائية فيعد عام 2019 هو الأفضل لها على الإطلاق حيث أنها تمر حاليا بنقلة نوعية في مسيرتها ومشوارها الفني وخاصة بعد ارتباطها بالفنان أحمد فهمي وإعلان خطوبتهما بشكل رسمي مؤخرًا.