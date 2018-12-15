كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - بالفيديو.. بوروسيا دورتموند يُسقط بريمن ويؤمن وصافة البوندسليجا

بوروسيا دورتموند

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مهمًا وصعبًا على حساب ضيفه فيردير بريمن بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الألماني.

وبدأ دورتموند المباراة كعاداته قوي هجوميًا، وفي نفس الوقت محتفظًا بتوازنه الدفاعي لكي لا يستقبل أية أهداف ولا يلعب أي من الفرق التي يواجهها على المساحات الموجودة في مناطقه.

وبدأ دورتموند في شن المحاولات مبكرًأ، ولكن دفاع بريمن ظل متماسكًا خلال الدقائق العشرين الأولى، إلا أنه لم يستطع التماسك أكثر من ذلك أمام ضغط أسود الفيستيفاليان.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين سجل هداف الدوري باكو ألكاسير ليعطي تقدمًا مستحقًا لفريقه بعد ثلث ساعة قدمها أصحاب الأرض بشكل جيد.

وبعد الهدف أصبحت وضعية دورتموند أفضل ونجح في شن عدد أكبر من الهجمات على الفريق الضيف، وبدأت الأخطاء الدفاعية تزداد بين صفوف لاعبي بريمن.