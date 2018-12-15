كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - درس خصوصى لكل محافظ - اعرف المعلومات الرئيسية عن محافظتك .. عيب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، 3 أسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية ولم يجب عليها المحافظ، ووقف صامتا، ومن تلك الأسئلة التي وجهها الرئيس للمحافظ "دخل المحافظة كام؟، وميزانية المحافظة كام ؟ والمبالغ الموجودة في صندوق تطوير العشوائيات، وعدد الكباري التي أنشئت بالمحافظة خلال 4 سنوات".

ولمحافظ القاهرة الحالى أو القادم نقدم تلك المعلومات الأساسية التى يجب أن تبقى محفوظة فى ذهنه

- آخر تعداد لمحافظة القاهرة بلغ أكثر من 9.5 مليون نسمة.

- بلغت موازنة المحافظة 6.768 مليار جنيه للعام الحالي 2017 - 2018.

- الموازنة كالتالي 501 مليون جنيه من موازنة الدولة إضافة إلى 306 ملايين جنيه مخصصة للخدمات والباقي نحو 5.9 مليار جنيه تمويل ذاتي من صندوق الخدمات، ومصادر أخرى مثل صندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات.

- القاهرة تضم 49 منطقة عشوائية منها 15 منطقة مهددة للحياة.

- تستهدف المحافظة إخلاء 39 ألفا و198 وحدة سكنية منها 21 ألفا و334 وحدة ذات خطورة من الدرجة الأولى، و17 ألفا و864 وحدة في مناطق ذات خطورة ثانية.

- إقامة 7 مشروعات إسكان حاليا سينتهي العمل بها خلال هذا العام بإجمالي 42 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات.

- المرحلة الثالثة من الأسمرات بتكلفة مليار و400 مليون جنيه على مساحة 60 فدانا أقيم بها 124 عمارة بإجمالي 7440 وحدة سكنية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

- مشروع المحروسة 1 و2 على مساحة 51 فدانا بالسلام بقيمة إجمالية نحو 900 مليون جنيه وتضم 4832 وحدة سكنية جرى افتتاحها اليوم.

- أوشكت المرحلة الأولى مشروع مؤسسة معا بالتعاون مع المجتمع المدني على الانتهاء وتضم 1104 وحدات سكنية.

- وضع حجر أساس المرحلة الثانية لمشروع "معا"، وتضم 3302 وحدة سكنية.

- مشروع "أهالينا" بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية بمساهمات المجتمع المدني، ويضم 25 عمارة بها 1064 وحدة سكنية على مساحة 11 فدانا مخصصة من محافظة القاهرة.