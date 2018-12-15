كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - بالصور .. إطلاله كلاسيكيه راقيه للفنانه "غاده عبد الرازق"

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة بإطلالة كلاسيكية حيث ظهرت بكامل أناقتها، ونالت الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

آخر أعمال غادة عبد الرازق هو فيلم "حرب كرموز" الذي شاركت في بطولته مع كل من أمير كرارة، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، والنجم العالمى سكوت آدكنز، وروجينا، وإيمان العاصي.

وشاركت "غادة" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضد مجهول".

