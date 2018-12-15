كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - شاهد.. رساله سيرين عبد النور لجمهوزها عبر تويتر

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "عبد النور" على الصورة قائلاً: "‏نصف الثقة بالنفس عدم المقارنة مع الآخرين، ونصف الراحة عدم التدخل في شئونهم، ونصف الحكمة الصمت.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية لسيرين كانت أغنية "إذا بدك ياني" كلمات وألحان عماد فرح، وتوزيع روجيه أبي عقل، وتم تصوير الكليب في لبنان للمخرج إميل سليلاتي.

