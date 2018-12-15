كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - بالفيديو - ريال مدريد يواصل الإنتصارات الباهتة ويعبر عقبة فاييكانو

ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على رايو فاييكانو بهدف دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد الذي خاض مباراته الأخيرة قبل التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض منافسات كأس العالم للأندية، واجه صعوبات كبيرة في الفوز على جاره العاصمي، ونجا من تعادل متأخر كاد يسكن شباكه في الثواني الأخيرة.

لوكا مودريتش الفائز بالكرة الذهبية قدّم جائزته الثمينة للجماهير قبل انطلاق المواجهة، وأخذ الصور التذكارية فرديا وجماعيا مع بقية زملائه، قبل أن يحين وقت الاختبار: المباراة.

ريال مدريد لم يمرر كثيرا من الوقت قبل أن يفتتح التسجيل بهدف كريم بنزيمة في الدقيقة 13 -والذي سيصير هدف المواجهة الوحيد-، بعد أن بدأ الفرنسي الهجمة ومررها إلى زميله لوكاس فاسكيز الذي أعطى تمريرته الحاسمة.

أبرز فرصة لمضاعفة النتيجة سنحت في الدقيقة 36 عندما هيّأ بنزيمة كرة خلفية إلى زميله توني كروس الذي سدد بيسراه، إلا أن الكرة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى رايو.

في الشوط الثاني واصل ماركو أسينسيو قراراته السيئة، وأهدر فرصة صريحة في مواجهة المرمى بالدقيقة 50، بعد تألق مذهل من الحارس المقدوني ستولي ديميتريفسكي.

في المقابل لم يهدد رايو مرمى ريال مدريد بشكل واضح، وتسديدة البرتغالي بيبي بعيدة المدى لم يواجه تيبو كورتوا كثيرا من العناء في إبعادها.

قبل أن يأتي الاختبار الأصعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما تصدى الحارس البلجيكي لكرتين متتاليتين من أليكس أليجريا وإيميليانو فيلاسكيز، مع مساهمة زميله داني كارباخال في إبعاد الكرة الثانية عن خط المرمى، لينجو ريال مدريد من خسارة نقطتين.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 29 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وجمّد رصيد رايو عند 10 نقاط في المركز 19.