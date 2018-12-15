كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - أحمد موسي مهاجما تميم: "لابد من محاكمتك.. مكانك السجن"

معتز عوض

هاجم الإعلامي أحمد موسى، تميم حاكم قطر، قائلا:" إنت عايز تحاسب مين، ومن المفترض أن يتم محاكمتك ويكون مكانك السجن ، ولا تكون حاكما لدولة تتآمر على العرب وتدعم الإرهاب في المنطقة".

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" يجب محاكمة تميم لأنه هو من دمر الدول العربية، التي لن تتنازل عن الـ 13 شرطا التي وضعهتا أمام قطر".

وطالب " موسى" السعودية، بعدم التسامح مع الرئيس التركي أردوغان، ووقف الاستثمارات ووقف السياحة ومقاطعة المنتجات التركية.

وتابع:" أردوغان في موقف اقتصادي سيئ للغاية واتخاذ السعودية هذه الإجراءات سيسهم بشكل كبير في انهيار النظام التركي".