كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - سيق الإسلام القذافي يفوز بـ 91% في استفتاء «من رئيس ليبيا»

أعلن حراك مانديلا ليبيا، اليوم السبت، نتائج الاستفتاء الذي أجراه، بشأن إعادة انتخابات سيف الإسلام القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقدرته على بناء الدولة الليبية مرة أخرى، والقضاء على حالة الانقسام والتشرذم السياسي، الذي أصاب البلاد منذ أحداث فبراير 2011 والتي أدت إلى سقوط معمر القذافي.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أجراه الحراك منذ 4 ديمسبر الجاري، لمدة 14 يوما، وحمل عنوان «هل تؤيد المهندس سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟»، بموافقة 91.64% من إجمالي عدد المصوتين على توليه المنصب، فيما رفض 8.36% وجوده على رأس السلطة.

وشارك في التصويت 71 ألفا و65 ليبيا، فيما أعلن 65 ألف 125 ليبيًا موافقتهم، ورفض 5 آلاف 940 ليبيًا توليه قيادة الدولة.