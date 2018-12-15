كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - رسمياً - إيهاب جلال مديراً فنياً للمصري البورسعيدي

إيهاب جلال

قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق.

وكان المصري أعلن قبول إقالة مصطفى يونس مدرب الفريق بعد خسارته 0-2 من ساليتاس البوركينابي في دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وحسب الموقع الرسمي للنادي المصري، فإنه تقرر أن يعاون جلال كل من: حمد إبراهيم مدربا عاما، وياسر عزت مدربا، وسيف داود مدربا مساعداً، ومصطفى كمال مدرباً للحراس، ومحمود جابر مديرا إداريا.

وقرر مجلس المصري تعيين هشام مصطفى طبيباً للفريق، على أن يستمر باقي أفراد الجهازين الإداري والطبي في ممارسة مهامهم.