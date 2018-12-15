كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر الجديدة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى شارع اﻷقصر بمنطقة مصر الجديدة ، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مصر الجديدة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
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