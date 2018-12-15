كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين حول سد النهضة الإثيوبي
معتز عوض
علق الإعلامي أحمد موسى، على تأجيل الإنتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي، قائلا:" خير وبركة، وربنا بيكرم مصر من وسع ومحدش عارف من هنا لأربع سنين إيه اللي هيحصل".
وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مدير مشروع السد الإثيوبي أعلن أن المشروع لن ينتهي إلا بعد أربع سنوات من الآن في عام 2022".
وتابع:" وأعلن مدير المشروع أنه هناك مشاكل فنية في السد ولن تكون له قائمة قبل أربع سنوات في عام 2022".
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