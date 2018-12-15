كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - أحمد موسي: لا يوجد مقارنة بين دخل المواطن فى النمسا ونظيره في مصر

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي شركة في النمسا تقدم خدمات للمواطنين مرتبطة بالضرائب بشكل مباشر، والمواطن في الخارج يدفع نسبة كبيرة من دخله في الضرائب ولا يوجد تهرب من الضرائب في النمسا.

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن دخل المواطن النمساوي في السنة حوالي 40 ألف دولار، ولا يمكننا مقارنة هذا الدخل بدخل المواطن في مصر، لأن عدد سكان النمسا حوالي 8 ملايين مواطن، والدخل 340 مليار دولار في السنة بسبب إنتاجية المواطنين العالية.

وتابع:" خلال الـ 10 سنوات الماضية في النمسا زاد عدد سكان النمسا ما بين 700 إلى 800 ألف مواطن، والنمسا من أكثر الدول التي تتميز بارتفاع دخل مواطنيها".