كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - حزب الوفد يستعد لتشكيل حكومة ظل - اعرف التفاصيل

أعلن المستشار بهاء ابو شقة ، رئيس حزب الوفد عن استعداد الحزب لتشكيل حكومة ظل قريبا. واضاف في كلمته بمؤتمر حزب الوفد:" استضفنا العديد من الوزراء وآخرهم وزير الشباب والرياضة للتناقش في كل القضايا العالقة ، ونعمل علي الانتشار في المدارس لتقديم كل المسلتزمات التعليمية ، وفتح المقرات للحزب في المحافظات لحملة القضاء علي فيروس سي مبادرة ١٠٠ مليون صحة، وكذلك كل القضايا التي تهم المواطنين".

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