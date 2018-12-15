كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - وزيرة البيئة تلتقى السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة، ورئيس الوفد المصرى التفاوضى بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقيه تغير المناخ والوفد الرئاسى البولندى للتأكيد على أهميه مراعاة الاهتمامات المصرية فى "برنامج عمل باريس" للخروج بنص عادل متوازن منصف يوضح المسئولية المشتركة متباينة الأعباء كما تم الإتفاق فى باريس مما يسمح باستكمال مسارات التنمية والتحول الإقتصادى والمشروعات القومية فى مصر.

وقد أشادت الرئاسة البولندية بالدور الدبلوماسي الذى لعبته مصر فى المفاوضات الحاليّة بصفتها رئيس لمجموعة الـ 77 فى الصين ورئيس لمجموعة المفاوضين الأفارقة بجانب رئاستها لمجموعة تمويل المناخ مع الجانب الألماني للخروج بنص متوازن يحقق التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية وهو ما تم الإتفاق عليه فى باريس وهو ما يؤكد على عمق العلاقات بين مصر وبولندا والثقة فى القدرات المصرية فى تحقيق نتائج طيبة فى المفاوضات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها ستعمل جاهدة على نجاح هذا المؤتمر بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بالتعاون مع وزير البيئة البولندي بصفته رئيس موتمر التغير المناخي لخلق تآزر بين الاتفاقيتين وذلك تنفيذا للمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.