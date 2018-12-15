كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - وزيرة الثقافة تصل مقر افتتاح مهرجان الأغنية بالإسكندرية

وصلت منذ قليل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية، لتشهد افتتاح مهرجان الأغنية الذى تنظمه جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية. كما وصل الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية،وعددا من التنفيذيين وقناصل الدول العربية والأجنبية. وتحيى حفل الافتتاح الفنانة أصالة ويستمر المهرجان حتى يوم ٢٠ ديسمبر القادم.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تصل مقر افتتاح مهرجان الأغنية بالإسكندرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .