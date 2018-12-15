كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - وزير الأوقاف مختار جمعة يلتقى للأئمة والواعظات

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت بمسجد النور بالعباسية بنحو مائتى إمام وإدارى وواعظة من المتميزين علميًّا وإداريًّا بوزارة الأوقاف، وذلك لاختيار المجموعة الأولى للتدريب بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، واختيار المجموعة الأولى للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، والتى سيتم افتتاحها خلال شهر يناير المقبل 2019م.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة إضافة إلى اختيار مائة إمام وإدارى وواعظة لمنحة الماجستير المجانية بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية للحصول على درجة الماجستير.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا فى حاجة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكرى قراءة عصرية مستنيرة تفتح لنا آفاقًا أوسع للإسهام فى بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة، مؤكدًا على أن التأهيل والتدريب والتثقيف منهج ثابت وعملية مستمرة لا يجب أن تتوقف حتى نستطيع مواكبة ظروف العصر ومستجداته، وألا ننعزل عن واقعنا وعالمنا المعاصر.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين بها ورفع مستواهم علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية، وأحدثها وأكثرها تطورًا بما يتواكب مع تطورات العصر ومستجداته، ويسهم فى دعم وتطوير العمل الدعوى والإدارى بالوزارة.