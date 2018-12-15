كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - نائلة عمارة: جهود الدولة لتطوير العشوائيات تدعو للفخر

قالت الدكتورة نائلة عمارة، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحطة الصرف الصحى وعدد من المشروعات التنموية الأخرى اليوم السبت يدعو للفخر.

وأضافت الدكتورة نائلة، خلال تقديم برنامجها "ماذا ولماذا؟"، المذاع عبر موجات الراديو 9090، اليوم السبت، أن التجمعات السكنية العشوائية تلحق الضرر بالدولة والمواطنين، مثل البلطجة وغيرها، وأن الدولة تعمل على إزالة تلك التعديات، وتحويلها إلى أماكن آدمية.

وأشارت إلى أن ما يفعله الرئيس والدولة من تطوير عشوائيات وافتتاح مشروعات قومية، شىء يدعو للفخر.