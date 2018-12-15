كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - بعد غد.. السيسى يشارك بمنتدى "إفريقيا - أوروبا" بالنمسا

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد غد الإثنين، فى اجتماعات منتدى "إفريقيا - أوروبا" عالى المستوى، والذى يستمر لمدة يومين بفيينا.

يشارك فى الاجتماع المستشار النمساوى سيباستيان كورتز وعدد من الزعماء الأفارقة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقى محمد.

ويتضمن برنامج المنتدى فى اليوم الأول حفل عشاء يقيمه المستشار النمساوى كورتز على شرف الزعماء المشاركين فى المنتدى يعقبه التقاط الصور التذكارية للزعماء والمسئولين الأوروبيين والأفارقة، فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل وصول الزعماء المشاركين إلى مقر الاجتماعات فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، وكلمتى ترحيب من جانب المستشار النمساوى، ورئيس الاتحاد الإفريقى بول كاجامى.

وتعقد الجلسة الافتتاحية للمنتدى فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء، ويتحدث فيها كل من مستشار النمسا، ورئيس الاتحاد الإفريقى، ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية، ورئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى.

ويجرى الزعماء الأفارقة والأوروبيين حوار عالى المستوى تحت عنوان "التعاون فى العصر الرقمى" يتعلق بالتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى فى مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، يعقبه مؤتمر صحفى للمستشار النمساوى ورئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية.

وعلى هامش المنتدى، تعقد عدد من الموائد المستديرة تتعلق بقضايا التعاون الإفريقى الأوروبى فى مجالات الزراعة والتكنولوجيا، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاستثمار فى المشروعات الجديدة وربط المدن وتعبئة التمويل لمواجهة تغيرات المناخ بإفريقيا والوصول إلى الطاقة المستدامة والحكومة الإلكترونية، وسبل تسريع التجارة الإلكترونية فى إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم المنتدى اجتماعاته مساء يوم الثلاثاء المقبل بإعلان نتائج المناقشات بين الزعماء وكبار المسؤولين المشاركين فى منتدى "إفريقيا - أوروبا".