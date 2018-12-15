كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - الصحة: 6% من المصريين مصابون بالسمنة المفرطة

أكد الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة «100 مليون صحة»، أن المرحلة الأولى للحملة كشفت عن أن 6% من المصريين مصابون بالسمنة المفرطة، موضحًا أن 25% فقط من المواطنين يتمتعون بوزن مثالي.

وأضاف «الشيشيني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن 75% من المواطنين المصريين يعانون من مشكلة الوزن الزائد، مشيرًا إلى أنه تم البدء في وضع خطط لمواجهة مشكلة السمنة التي يعاني منها العديد من المواطنين.

ولفت إلى أن هناك خريطة صحية شاملة للمصريين من أجل القضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية، موضحًا أن إقبال المواطنين على الفحص الطبي في المرحلة الثانية فاق كل التوقعات.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، وصل إلى 17 مليون مواطن.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في مجال المياه والإسكان، المواطنين بمزيد من الحركة للتمتع بحياة أفضل.

وأكد الرئيس السيسي أنه يجب أن يكون هناك منافسات وبطولات بشكل دوري في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، موضحا: "نحتاج إلى برنامج تكون فيه الرياضة جزءا من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا".

ووجه السيسي بضرورة الحفاظ على الوزن المثالي للتمتع بحياة أفضل صحيًّا.