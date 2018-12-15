كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة، اليوم السبت، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفحة التشريحية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بمصرع شاب أسفل قطار.

وعلى الفور، انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص مصرع «أحمد. ع»، 34 عاما مقيم دروة منوفية، أثناء محاولته ركوب قطار رقم 121 "القاهرة ـــــ منوف" من الناحية المخالفة، بسبب الزحام الشديد وأثناء سير القطار انزلقت قدمه وسقط أسفله، وتوفي في الحال نتيجة إصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.