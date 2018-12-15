كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - أحمد موسي: الرئيس يتابع كافة المشروعات التنموية في مختلف المجالات

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حافظ على مصر ويمتلك كافة المعلومات ويتابع كافة المشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف المجالات.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الرئيس السيسي لو سأل أي مسؤول آخر الأسئلة التي وجّهها إلى محافظ القاهرة لن يعرفها، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال تولي المسئولية منذ ثلاثة أشهر فقط".

وتابع: "الرئيس السيسي يتابع كافة المشروعات بدقة ويمتلك كافة الأرقام، وما فعله الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية اختبار لكافة المسئولين".