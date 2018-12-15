كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - الداخلية الفرنسية تعلن ارتفاع عدد المعتقلين إلى 136 متظاهر

ارتفعت حصيلة المحتجزين في احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس اليوم السبت إلى 136 شخصا. وذكرت قناة BFMTV الفرنسية أنه تم احتجاز 136 شخصا، اعتقل 96 منهم في سجون. وذكرت الشرطة في باريس أن أقل من ثلاثة آلاف تجمعوا في العاصمة للمرة الخامسة على التوالي من المظاهرات التي كانت سلمية حتى الآن، أي ما يقارب نصف مستوى المشاركة في الأسبوع الماضي.

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