كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - أوكرانيا تعلن عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة عن بطريركية موسكو

في خطوة عارضتها روسيا بشدة، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية في بلاده مستقلة عن بطريركية موسكو.

ويأتي الإعلان عن تأسيس "الكنيسة الأرثوذكسية المحلية المستقلة" اليوم على لسان رئيس البلاد أمام حشد من المواطنين، عقب انتهاء "مجمع إعادة التوحيد" الذي نظم في كاتدرائية القديسة صوفيا وسط كييف بهدف انتخاب رئيس للكنيسة الجديدة وتبني ميثاقها الذي أعدته البطريركية القسطنطينية المسكونية.

وفي هذا التجمع، تم انتخاب المطران أبيثاني دومينكو رئيسا للكنيسة الجديدة.

وذكر بوروشينكو أنه يعتزم التوجه أوائل يناير المقبل إلى اسطنبول مع رئيس الكنيسة الجديدة بهدف تسلم مرسوم يعترف باستقلاليتها من البطريركية القسطنطينية.

وتعود الخلافات بين بطريركية موسكو وبطريركية كييف المعلنة من جانب واحد إلى سنين مضت، حيث كانت كييف تسعى إلى الانفصال وتأسيس كنيسة أوكرانية مستقلة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ألغى البطريرك برثلماوس الأول المرسوم الصادر في عام 1686 الخاص بتسليم بطريركية كييف إلى موسكو، في خطوة تمهد الطريق للاعتراف باستقلاليتها.

وردا على ذلك، قطعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 15 أكتوبر الماضي علاقاتها مع البطريركية القسطنطينية، مشددة على أن قرار البطريرك برثلماوس مسيس يهدد بالانشقاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية.