كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 09:50 مساءً - الجيش الاوكرانى يعلن تحطم مقاتلة من طراز "سو-27" ومقتل قائدها
أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت عن تحطم مقاتلة من طراز "سو-27" ومقتل طيارها في مقاطعة جيتومير شمال غربي البلاد.
وأكدت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني أن الحادث المأساوي وقع أثناء هبوط المقاتلة بعد تنفيذها تحليقا روتينيا، مضيفة أن التحقيق جار من أجل الوصول إلى ملابسات وأسباب الحادث.
وكان سلاح الجو الأوكراني قد خسر في 16 أكتوبر الماضي مقاتلة من الطراز نفسه أثناء تدريبات دولية، مما أسفر عن مقتل طيارين أوكراني وأمريكي.
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