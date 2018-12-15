مطرب راب يهدى والدته 100 ألف دولار فى حفل زفافها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أهدى مطرب الراب والنجم العالمي الشهير رودريجيز جاكويس، والدته روزى برودناكس، مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، كهدية له فى يوم زواجها، وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فقد أهدى جاكويس، البالغ من العمر 24 عاما، هذه الأموال هدية لوالدته كنوع من العرفان بالجميل لوالدته، وأقيم حفل الزفاف فى منتجع “شاتو إلان” فى جورجيا.

وكان فيديو قد انتشر على موقع يوتويب للمطرب الشاب، أظهره، وهو يدخل إلى منصة الزفاف وفيه يديه حقيبة الأموال ثم إلقاءها أرضا أمام والدته وزوجها، ثم ذهب إليها واحتضنها معربا عن حبه الشديد لها، قائلا: مهما أفعل لن أرد جميلك، افعلى شيئا لكى بهذا المال.

وتحدث المغني الشاب رودرييز جاكويس برودناكس أو “جاكويس”، البالغ من العمر 24 عاما، عن مدى حبه لأمه روزي برودناكس، وأقيم حفل زفاف والدة جاكويس في منتجع “شاتو إلان” في بريزلتون في جورجيا، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.