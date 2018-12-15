بالصور| في عيد ميلادها الـ30.. رحمة حسن صاحبة الإطلالات المثيرة للجدل

لفتت الأنظار منذ اللحظة الأولى، التي أطلت لها على شاشات التلفزيون، عُرفت بجمالها الطاغي وأنوثتها التي تثير إعجاب الكثيرين، استطاعت خلال فترة قصيرة أن تسطر اسمها بين أبناء جيلها، والتي يعتبرها البعض رمزا من رموز الجمال والأناقة.

وتزامنا مع ذكرى ميلاد رحمة حسن الثلاثين، اليوم السبت 15 ديسمبر، رصدت "هُن" أبرز المحطات التي أثارت بها رحمة الجدل في الآونة الأخيرة.

- تعرضت رحمة لهجوم شديد بعد ظهورها بـ"المايوه" أثناء استمتاعها بالإجازة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعيها.

- لم تلتفت رحمة لجميع الانتقادات التي وجهت لها خلال ظهورها بـ"مايوة" خلال المرة الأولى التي أثارت من خلالها الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، لتقرر الظهور مجددا بـ"مايوة" باللون الأصفر، دون الالتفاف للانتقادات أو الهجوم التي ستتعرض له.

- فوجئ متابعوها بنشرها صورة عارية تمامًا وتغطى صدرها بيديها، واستنكر الجمهور صدور مثل هذه التصرفات منها، وطالب البعض حينها بلا استثناء بتدخل النقيب أشرف زكي، لشطبها من النقابة ومنعها من العمل تماما.

- ظهرت رحمة بإطلالة جريئة خلال جلسة تصوير، التي أجرتها على شاطئ البحر، وظهرت وهي تجلس على الرمال أمام أحد الشواطئ، وارتدت فستانا مشقوقا من النصف، ليكشف عن قدميها بشكل كامل.

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