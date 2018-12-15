بالصور| "بفستان قصير من غير بطانة".. إطلالة جديدة لهيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها بإطلالة جديدة لها، خلال تواجدها ببيروت، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هيفاء مرتدية فستان أسود قصير، من "الدانتيل"، بأكمام، كشف عن مواطن أنوثتها، خاصة أنه دون "بطانة"، مع شعر قصير بلوني الأسود والأحمر، مع حذاء ذهبي برقبة طويلة.

وكانت هيفاء وهبي، أثارت الجدل مؤخرًا، عقب انتشار مقطع فيديو لها، وهي ترقص على أغنية "ما تيجي نرقص"، ضمن أحداث فيلم "خير وبركة".

وظهرت الفنانة وهي ترقص بفستان أسود قصير شفاف من الجانبين، ما تسبب في تعرضها لهجوم من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، نفت "وهبي" أن تكون ظهرت بهذه الإطلالة، مؤكدة أن الصور المنتشرة لها تعرضت لتعديلات بالفوتوشوب: "الصورة تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها! ولو هالصور هالقد مهمة ومزلطة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم؟ لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل!!"، حسب قولها.

ولكن الصور كانت ضمن مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة وهي ترقص بالفستان ذاته، نشره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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