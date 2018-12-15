بعد انتقاد السيسي للأوزان الزائدة.. تمارين رياضية يومية لجسد متناسق

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات القومية بمنطقة الجبل الأصفر في القليوبية، وتحدث خلالها عن مشكلة الوزن الزائد للشباب، وطالب المجتمع ومؤسسات الدولة بالتدخل لحلها.

وقال السيسي: "الجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة خدوا بالكم.. حد يقولي أنا هخلي التعليم فيه مادة الرياضة أساسية للنجاح، المرحلة محتاجة كده.. ولا هو مجموع كويس وخلاص بس محدش بيعلم ولاده الرياضة".

وأضاف: "بقى أنا ابني أو بنتي لما يتخرج من الجامعة، يبقى ضهره قابل للانزلاق الغضروفي نتيجة وزنه.. كده أنا مسلمتش ابني للحياة مظبوط.. إنتم محتاجين برنامج يمكن يكون من ضمنه جزء من الشهادة، علشان الآباء ينزلوا ياخدوا ولادهم يلعبوا رياضة بيهم، مدام حجم الوزن الزيادة في بلدنا وصل للشكل ده".

وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الأوزان الزائدة، فقد سبق وقال، "لازم يكون الشباب في الجامعة وزنهم كويس، والشكل اللي شوفته بين الشباب والبنات بيقول إنه مافيش رياضة" خلال فعاليات منتدى شباب العالم قبل عدة أشهر.

وفيما يلي تمارين رياضية بسيطة يمكن تأديتها يوميا للمساعدة في تقليل الوزن بشكل أسرع:

- السير 10 آلاف خطوة يوميا:

وفق المدرب الرياضي، محمد قاعود فإن للمشي يوميا عدة فوائد أهمها، زيادة الطاقة، والأسترخاء والعمل على تقليل التوتر، تحسين النفسية، وزيادة الثقة في النفس، خسارة الوزن، وتقليل الكوليسترول وضغط الدم، تقليل فرص الأصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب والمخ.

- الاعتماد على تمارين "الكارديو":

وهي التي تهدف في الأساس إلى خسارة الوزن قبل البناء العضلي، وهي "العجلة - المشي - الجري".

- الضغط:

رغم صعوبته أحيانا إلا أنه يساهم بشكل كبير في اللياقة البدنية وخسارة الوزن.

- طحن الأرجل الأفقية:

ويتم عن طريق التمديد على الأرض ورفع الرجل والأكتاف لأعلى في نفس الوقت.

- القفز لأعلى:

أثبت هذا التمرين والذي يشبه "نط الحبل"، فاعليته الكبيرة في حرق الدهون، وتقليل الوزن.

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