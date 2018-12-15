مشروبات تساعد طفلك على التركيز والدفء في الطقس البارد

صحة الطفل ومستواه التعليمي من أهم الاشياء التى تبحث عنها الأم ليكون طفلها مثاليا، ومع انخفاض درجة الحرارة يقل نشاط الطفل ورغبته في اللعب والتعلم والاستذكار.

قدمت الدكتورة منى الماجد، استشاري التغذية لـ"هن" بعض المشروبات الصحية، التي تمد جسم الطفل بالطاقة اللازمة للتدفة، بالإضافه إلى زيادة التركيز:

ومن ضمن تلك المشروبات:

- الزنجبيل: هو مشروب مفيد جدا للصحة ولكنه منفر ويمكن أن يكرهه الطفل لطعمه الحار، إلا أنه من الممكن تحليته بالعسل النحل أو مزجة بعصير آخر، وذلك لأنه يساعد على رفع معدل التركيز ويقظة الذهن.

- القرفة: يمكن إضافتها للحليب أو السحلب، أو تحليتها بالعسل النحل أو العسل الأسود.

- عصير البرتقال: يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تقوية المناعة، بالإضافة إلى فيتامين G الذي يساعد في امتصاص الحديد الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويزيد من دفء الجسم.

- عصير الأناناس: يحتوي على فيتامين G الذي يعمل على تنشيط الذاكرة، ويساعد في امتصاص الحديد الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

- الليمون: مثله مثل البرتقال بالإضافه إلى أنه يمنح الجسم الراحة والصفاء الذي يحتاجه الجسم، لاستقبال المعلومات.

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