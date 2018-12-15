كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - تعرف على أجر الهضبة فى حفله بـ أبو ظبى برأس السنة

يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري بممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وكشفت تقارير متنوعة أن عمرو دياب سيحصل هذا العام على أجر يبلغ 200 ألف دولار في الحفل ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن قرر رفع أجره عن العام الماضي بحوالي 30 ألف دولار ليصبح بذلك الأعلي أجرًا بين نجوم الغناء في حفلات رأس السنة بالوطن العربي.

طرح عمرو دياب أحدث ألبوماته "كل حياتي" مطلع أكتوبر الماضي، و ضم الألبوم 13 أغنية هم "يا ساحر" و"يتعلموا" و"كنت في بالي" و"أنت مغرور" و"باين حبيت" و"ده لو اتساب" و"هدد" و"كل حياتي" و"ملاك الحسن" و"قالك ندم" و"باين حبيت (رؤية عمرو دياب)" و"يا هناه" و"تعالى