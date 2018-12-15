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مشاهير الزهر لعب معاهم في 2018.. تعرف عليهم

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كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - مشاهير الزهر لعب معاهم في 2018.. تعرف عليهم


مشاهير الزهر لعب معاهم في 2018.. تعرف عليهم

ابتسمت عام 2018، للعديد من نجوم ومشاهير هوليوود، حيث حقق الكثير منهم شهرة لم يحلموا بها يوماً، فأصبحت 2018 عام الحظ للكثير منهم.

ومن بين أشهرهم على الإطلاق الممثل البريطاني «أدريس ألبا»، حيث اختير كأكثر رجال العالم جاذبية لعام 2018؛ كما بزر الدور السياسي والدبلوماسي الذي يقدمه الأمير ويليام بشكل كبير هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

أما الممثل الأمريكي «مايكل بي جوردان»، فشارك في دور العمر عندما اختير لبطولة فيلم « Black Panther » والذي حقق إيرادات قياسية خلال العام الحالي؛ تعرف على باقي النجوم في الألبوم أعلاه.


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