كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - محمد أفندي ومحمد أفندي بتوع البورصة بيخدعوا الرأي العام

ياسلام . إدارة البورصة فرحانة جدا ، أن حركة التداول إنتعشت الإسبوع الماضي بقوة . وكأن سقوط الأسابيع الماضية كان أمرا عارضا ..

سبب الإنتعاش هو نفسه سبب السقوط ..

إتخذت إدارة محمد أفندي عددا من الإجراءات الإنتقامية ضد شركة بلتون التي تدير إكتتاب شركة ثروة ..

فسقطت البورصة …

وعندما سمحت البورصة لشركة ساويرس بإعادة شراء أسهم ثروة ، وبدأت العملية تجري بنجاح ، عادت البورصة للإنتعاش .. والله زي مابقولك كدة ..

آخر تقارير صفقة ساوريس تقول :

بلغ عدد الأسهم المستجيبة للعرض المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لشراء حصة غير حاكمة من "ثروة كابيتال" القابضة 261 مليون سهم، تمثل 36.25% من إجمالى رأسمال الأخيرة، وفقا لموقع "المال".

وقالت مصادر إنه تمت تغطية العرض بمعدل 1.2 مرة من إجمالي الأسهم التى ترغب أوراسكوم، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى شرائها بسعر 7.36 جنيه، وفقا للطلبات المسجلة فى سوق الصفقات الخاصة "OPR"، وذلك مع نهاية العرض امس.

وتستهدف أوراسكوم للاستثمار شراء 216 مليون سهم، تمثل 30% من أسهم ثروة بسعر نقدي 7.36 جنيه، أو شراء بين 144 مليون سهم "تمثل 20%" إلى 216 مليون سهم "تمثل 30%" بسعر 6.62 جنيه، ووفقًا للعرض يحق لأوراسكوم قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة فى حالة ما تقدم عدد أسهم يقل عن 144 مليون سهم، أي أقل من 20% من إجمالي الأسهم المطلوبة.

وكانت إدارة البورصة قد فتحت سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عرض الشراء الاختيارى النقدى لحصة غير حاكمة من أسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لمدة 10 أيام، بداية من 28 نوفمبر إلى 11 ديسمبر الحالى.

وأوضحت إدارة البورصة أنه سيتم التنفيذ بالبورصة خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض حال كون الاستجابة لعرض الشراء تحقق الحالة الأولى، ويتم التنفيذ بسعر 7.36 جنيه للسهم، أما فى حال كانت الاستجابة لعرض الشراء أقل من 30% يحق لكل مستجيب لعرض الشراء سحب أمر البيع الخاص به خلال يومى عمل إن لم يرغب في البيع، فإن لم يقم بسحب أوامر البيع الخاصة به يعتبر ذلك موافقة ضمنية منه على البيع بسعر 6.62 جنيه للسهم حال تنفيذ العرض بهذا السعر.

وتتولى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار تنفيذ العرض للطرف المشترى، كما يتولى مكتب ذو الفقار القانونى مهام المستشار القانونى للصفقة.

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