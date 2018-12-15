كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - بالفيديو - طلاب الشرطة والحربية ينفذان بيانا عمليا على اقتحام البؤر الإرهابية

نفذ طلاب كليتى الشرطة والحربية، بيانا عمليا مُشتركا في ميادين التدريب المتطورة بأكاديمية الشرطة عن سيناريوهات تحاكى الواقع الأمني، باقتحام البؤر الإجرامية والإرهابية في إطار خطة التدريب السنوى المشترك.

وقام قيادات الجانبين والضباط بتفقُد فعاليات التدريب، وشاهدوا بيانًا عمليًا مُشتركًا في ميادين التدريب المتطورة بالأكاديمية قام به الطلبة، أوضح مدى ما وصلوا إليه من مستوى عالٍ في التوافُق والتفاهُم في تنفيذ سيناريوهات تحاكى الواقع الأمني تمامًا، بعمل إغارات متنوعة على مبنى تكتيكي مُستحدث، وقرية عشوائية مُستجدة، واقتحام مغارات بمنطقة جبلية، مع إعمال التطبيق النموذجى للإنزال بالحبال المُتطورة على المبانى، ومن أعلى المدرعات.

كما تضمن البيان العملى؛ كيفية عمل مجموعات الحصار مع عمليات إحكام فنون الاستطلاع، ورفع المكان وجمع المعلومات وأساليب الإخفاء والتمويه في البيئات الرملية والطينية والزراعية والمائية بسيكولوجية البقاء في ظروف صعبة، لحين إنجاز الهدف في ظل وجود قوات احتياطية للتدعيم، والدفع بها عند الضرورة أثناء المواجهات أو قبل المداهمات.

من جانبه أكد مدير كلية الشرطة على عِظَم المردود الإيجابى للتدريب المُشترك سواء على المدى القصير أو الطويل، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التوسع والتطوير في هذا المجال، الذي من شأنه الإسهام في اكتساب الطلبة لمهارات جديدة، ويؤدى إلى تبادُل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية ورفع الكفاءة البدنية والقتالية، فضلًا عن تجسيده لأسمى قيم الترابُط والتلاحُم بين جناحي أمن هذه الأمة، بما يحصنها ويؤمنها في مواجهة التحديات والأخطار.

وفى سياق متصل أشاد مدير الكلية الحربية، بالأداء المُتميز الذي ظهر به طلبة الكُليَّتَيْن، مُعربًا عن تقديره للدور الوطني المُشرِّف الذي يقوم به رجال القوات المُسلحة والشرطة معًا، لتأمين الجبهة الداخلية والخارجية، ومواجهة الإرهاب والتصدي للتحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل عزمٍ وإصرار حمايةً للشعب المصري والتضحية من أجله.