كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - شركات محظوظة عام 2018

كان العام 2018، والذي أوشك على الرحيل، "وش السعد" على عدد من الشركات الكبرى، والتى عقدت بعضها خلاله صفقات بمئات ملايين الدولارات، وأخرى تستكمل مسيرة النجاح والتميز.

في التقرير التالي نستعرض عدد الشركات التى فازت بصفقات فارقة في تاريخها.

1- شركة أوراسكوم للاستثمار

وقعت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة الخميس الماضي مع المجلس الأعلى للآثار، عقد منح ترخيص بهدف تشغيل وتقديم الخدمات بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة.

بموجب التعاقد تقوم الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (٣٠ أتوبيسا و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية).

2 - السويدى إلكتريك

وقعت السويدي إليكتريك الأسبوع الماضي، عقدًا لأنشاء محطات كهرباء سد روفيجي بتنزانيا بحضور الرئيس التنزاني ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بقيمة 2.9 مليار دولار، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة تصل إلى 2115 ميجاوات ومحطة ربط كهرباء فرعية بطاقة 400 كيلوفولت، بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 كيلو فولت لأقرب نقطة بالشبكة العمومية..

فوز السويدي بمناقصة البناء جاء بتحالف مصري مع المقاولين العرب، بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وتركية.

3 - المقاولون العرب.

وقعت الأسبوع الماضي عقدًا لبناء سد روفيجي في جمهورية تنزانيا بحضور الرئيس التنزاني ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء المصريين، ويتضمن المشروع إنشاء سـد رئيسى خرسانى لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطة الكهرباء، وإنشاء أربعة سدود أخرى لتخزين المياه ليصل إجمالى مخزونات المياه المتوقعة إلى 33 مليار متر مكعب.

4 - المصرية للإتصالات

وقعت المصرية للاتصالات على مذكرة تفاهم مع مجموعة ليكويد تليكوم، وتعتزم شركة ليكويد تليكوم الاستثمار بمبلغ 400 مليون دولار، للتعاون في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك على هامش فعاليات «منتدى أفريقيا 2018».

وقع المذكرة المهندس أحمد البحيري، رئيس الشركة المصرية للاتصالات ونيك روديك الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم.

5 - بلتون

فازت شركة بلتون ومشاركين بالطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، والذى تم تغطيته 10.8 مرة بإجمالى طلبات نحو 21 مليار جنيه، حيث أن المشاركين بالطرح الخاص وزعت بين 30% طلبات من أفراد مصريين ذوى ملاءة مالية، 20% من من المؤسسات المحلية، 35% من المؤسسات الأجنبية، 15% من شركات عائلية وأفراد ذوى ملاءة خليجية"، مضيفا أن نسبة كبيرة جدا تتراوح بين 80-90% هى سيولة جديدة من خارج قطاع سوق المال، وهو ما يعكس شهوة المستثمرين للاستثمار فى مصر.

6 - طلعت مصطفى

تنفذ مجموعة شركات طلعت مصطفى للإنشاءات أكبر مشروع سكني في العاصمة الإدارية الجديدة باسم "سيليا" على مساحة 500 فدان، وهوالمشروع الوحيد المطل على النهر الأخضر وله وجهتين متميزتين على الحديقة المركزية، ويحده مطار العاصمة الدولي شرقًا وطريق محمد بن زايد الجنوبي وقاعة المؤتمرات ومسجد وكنيسة العاصمة غربًا ويطل على الحي الحكومى ويضم عدد من الوحدات المتنوعة المزودة بأنظمة ذكية system home smart وله 5 أبواب وشوارعه مراقبة بالكاميرات

7 - العربي جروب

في ظل توسعاتها أعلنت مجموعة العربي جروب افتتاح أول مصنع بالمنطقة الصناعية ببني سويف للمكونات المحلية على مساحة ١٦٠ ألف متر خلال العام المقبل.

كما انتهت المجموعة من إنشاء مجمع صناعي بمدينة بني سويف على مساحة تتجاوز ال٣٠٠ ألف متر مربع خلال ٥ سنوات باستثمارات ٣.٤ مليار جنيه.

8 - شركة "CSCEC" الصينية

تقوم شركة "CSCEC" الصينية بتنفيذ أطول برج في إفريقيا بطول 400 متر، في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقوم ببناء 12 مبنى حكوميًا، ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة الإدارية، كما أن الشركة تتولى بناء ما يقرب من 90 % من ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية.

9 - شركة موانئ دبي العالمية

دخلت شركة موانئ دبي العالمية في شراكة مع هيئة قناة السويس، لعمل توسعات وتطوير في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتقضي الشراكة بانشاء محطات الحاويات الجديدة ومحطات البضائع العامة والشحنات الجافة والشحنات السائلة مع توفير الخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وإنشاء ميناء جاف، تطوير ميناء شرق بورسعيد ومنطقة شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، وتطوير منطقة غرب القنطرة وميناء الأدبية وميناء العريش وميناء الطور ومنطقة شرق الإسماعيلية.

10 - الشركة الفرعونية للذهب

تستكمل الشركة الفرعونية للذهب "سنتامين" مسيرتها الناجحة والتي وضعت إسم مصر عالميًا كأحد الدول المصدرة للذهب، وتواصل الشركة عملها في منجم السكري، في إطار دعم الاقتصاد المصري ودعم الإحتياطي، وإدخال عملة صعبة لمصر.