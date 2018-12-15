كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - البنك الأهلى المصرى يطلق الجيل الجديد من ماكينات الصراف الآلى

وافق البنك المركزى على منح رخصة لنشر ماكينات الصراف الآلى التفاعلية «ITM» للبنك الأهلى المصرى.

قال مصدر بالبنك إنه من المتوقع أن يبدأ البنك نشر الماكينات الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار سعى البنك إلى نشر المزيد من الخدمات الرقمية.

وتعد ماكينات الصراف الآلى التفاعلية "ITM" أكثر تطورًا من التقليدية، وتتميز بقدرتها على إتاحة خدمات جديدة، مثل السحب عبر الموبايل دون الاحتياج إلى بطاقة بنكية، وإجراء عمليات بنكية كاملة عبر التواصل مع موظف البنك بشكل مباشر، وصرف الشيكات، وسداد أقساط بطاقة الائتمان، وغيرها من الخدمات.