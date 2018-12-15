كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - العثور على ماسة بحجم بيضة دجاج في كندا

تم العثور على ماسة في أكتوبر/تشرين الأول في بشمال غرب كندا، على بعد 150 ميلا من المنطقة الشمالية.

عثر في كندا على أكبر ماسة في تاريخ أمريكا الشمالية في منجم ديافيك. وزنها 552 قيراط، أي 110.4 غرام، وفقا لBloomberg.

تم العثور على ماسة في أكتوبر في شمال غرب كندا، على بعد 150 ميلا من المنطقة الشمالية، وما يميز المجوهرة هو لونها الأصفر وملمسها غير العادي. حجم الماسة هو مماثل لبيضة الدجاج.

وقد عثر على ماسة كبيرة في نفس المنجم في وقت سابق، ولكن كان وزنها أقل بكثير 187.7 قيراط.

وأشار شين دوغين، المدير التنفيذي لشركة دومينيون، أنه على الرغم من أن اللون الأبيض الشفاف للألماس يعتبر أكثر قيمة، إلا أن اللون الأصفر هو أكثر ندرة وعصرية في عالم المجوهرات.

واحتلت الماسة المرتبة السابعة من حيث الحجم بين جميع الأحجار المماثلة الموجودة في القرن الواحد والعشرين.