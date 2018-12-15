كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 08:09 مساءً - سفيرة بلجيكا تشارك في افتتاح مقبرة جديدة بجبانة سقارة

أعربت السفيرة سيبيلي دي كارتير ، سفيرة بلجيكا في القاهرة ، عن سعادتها للمشاركة في الإعلان عن الكشف الأثري الجدي بجبانة سقارة، وذلك بمشاركة عدد من سفراء الدول الأجنبية، حيث قالت "زيارة جميلة جديدة في موقع سقارة لا يصدق مع وزير الآثار المصري خالد العناني".

وأضافت السفيرة البلجيكية بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلة : تم اكتشاف مقبرة جديدة للسلالة الخامسة وكشف النقاب عنها اليوم ، هذه هي مصر".

وكانت البعثة الأثرية المصرية العاملة، بجبانة الحيوانات المقدسة بمنطقة سقارة الأثرية، قد نجحت في الكشف عن مقبرة لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة، وكان يدعى "واح تى".

صرح بذلك الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مشيرا إلى أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وأن جدرانها زينت بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته، بالإضافة إلى وجود العديد من المنشآت التي تحوي تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية، أن البعثة استطاعت الوصول إلى واجهة هذه المقبرة أثناء أعمال الحفر الأثري في شهر نوفمبر الماضي أثناء أعمال حفائر الموسم الثاني للبعثة التي اكتفت بالإعلان عن الكشف عن جبانة الحيوانات، حيث إن مدخل المقبرة كان مغلقا بجدار من الطوب اللبن مما يتطلب الكثير من العمل والوقت.

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