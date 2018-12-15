هاني أبو النجا: مشروع زواجي بعد نيللي كريم لم ينجح.. وأبحث عن امرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ الدكتور هاني أبو النجا، طليق الفنانة نيللي كريم، عن أسرار علاقة الأخيرة ببناتها بعد انفصالهما، وعن مدى التواصل بينهما، خاصةً أنه أكّد في العديد من اللقاءات التلفزيونية أنه يقوم بدور الأب والأم في وقت واحد.

كما علّق أبو النجا في لقاء مع "فوشيا" على تصريح نيللي بأنه كان السبب في اختيارها للأعمال الدرامية التي تسببت في زيادة شهرتها. موضحًا في نفس الوقت حقيقة دخوله في علاقة زوجية جديدة بعد انفصاله.

وكانت نيللي كريم قد شنّت هجومًا على الرجال بشكل عام، عقب طلاقها من أبو النجا، مؤكدةً أنها عاشت سنوات من "النكد" في فترة زواجها.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: