يوسف السباعي: عرض أزياء هاني البحيري يضاهي العالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مُصمم الحفلات، يوسف السباعي، عن الأسباب التي يراها من وجهة نظره، التي تُؤهّل مصمم الأزياء هاني البحيري ليكون منافسًا قويًا لعروض الأزياء العالمية.
وقال السباعي لـ "فوشيا" إن التحضير للعرض الأخير الذي ختم به 2018 قد استغرق أكثر من 6 أسابيع، بعد أن تمّ الاتفاق بينه وبين هاني على الشكل النهائي ونوعية الفساتين المعروضة.
وتطرّق للحديث عن شروط الالتحاق بأكاديميته لتعليم الفتيات والشباب والأطفال كي يقدموا عروض الأزياء.
التفاصيل عبر الفيديو التالي:
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