مُصممة الأزياء مريم مُسعد تكشف عن تصميمها لشتاء 2019

كشفت مصممة الأزياء مريم مُسعد عن تصميمها لمجموعة أزياء الشتاء لعام 2019.

وقالت مريم مُسعد في تصريح حاص إلى موقع "لايف ستايل" ، "أنا أشتغلت على تصميم هذا الكولكشن منذ فترة طويلة، كُنت أفكر كيف أقدم إطلاله جديدة للشتاء بشكل عصري، وبه جانب من البهجة والأناقة".

وأضافت مريم مُسعد قائلة "استخدمت به الفرو الاندونيسي، وهو من أعلي أنواع الفرو وصعب في تنفيذه لكنه يخرج فى النهاية قطعة فنية رائعة، واخترت اللون التايجر لأنَّه موضة هذا الشتاء والفرو الأسود أيضًا لأنَّه قطعة ضرورية في كل شتاء".

وتابعت مريم حديثها "فضلت استخدام القماشة الميتالك بشكل جديد خصوصًا أنَّها موضة العام، وقمت بتبطينها بشكل حرفي لتناسب بروده الشتاء ووضعتها مع بعضها لتظهر بمظهر الفستان ، واستخدمت أيضًا القماشة المضلعة القطيفة باللون النبيتي وهو لون جميل يظهر جمال البشرة السمراء ويزيد البيضاء أيضًا تألقًا"

واختتمت مريم مُسعد حديثها "أما البالطو الأسود فاستخدمت فيه القماشة التل المطرزة، والمبطنة مع هوت شورت قصير، وسكارف أحمر ويمكن للبالطو أن يستخدم في أكثر من شكل حسب رغبة الشخص".

ويُذكر أنَّ تصوير المجموعة من تصوير ياسر علي، والمكياج لحبيبة شريف والموديل رانيا زغلول وهى مالكة مجموعة اتيلهيات كايرو فاشون بوتيك والتصوير كان فى hard rock cafe في المقطم ،وهذا الكوليكشن هو الأول وقريبًا سيتم الإعلان عن مجموعة كوتيور لعام 2019.

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