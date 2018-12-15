مشكلات جلدية يسببها الجلوس بقرب المدفأة.. بينها الجفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

تعد المدفأة الكهربائية واحدة من القطع المنزلية الأساسية مع انخفاض درجات الحرارة، حيث توفر طقسًا دافئًا، في حين يمكن أن تسبب مشكلات جلدية غير مرغوب فيها.

يؤدي الجلوس بجانبالمدفأةلفترات طويلة، مع إبقاء الساقين بالقرب منها إلى ظهور المشكلات التالية:

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