محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
تعد المدفأة الكهربائية واحدة من القطع المنزلية الأساسية مع انخفاض درجات الحرارة، حيث توفر طقسًا دافئًا، في حين يمكن أن تسبب مشكلات جلدية غير مرغوب فيها.
يؤدي الجلوس بجانبالمدفأةلفترات طويلة، مع إبقاء الساقين بالقرب منها إلى ظهور المشكلات التالية:
لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".
شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات جلدية يسببها الجلوس بقرب المدفأة.. بينها الجفاف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .