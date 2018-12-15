كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - التموين: تسليم 85 ألف بطاقة ذكية للمواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تسليم وإصدار ٨٥ ألف بطاقة تموين ذكية جديدة لـ ١٩٣.٥ ألف مستفيد جديد، تم تسليمها للمواطنين وإدراجها في قائمة صرف التموين والخبز، اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري، من خلال مكاتب التموين، حتى يتمكنوا من صرف مقرراتهم التموينية بشكل منتظم.

وكانت وزارة التموين أعلنت في بيان لها البدء في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين، اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجاري لمدة 10 أيام.

وصرح اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن الوزارة تبدأ في إعادة المحذوفين من بطاقة التموين، لمن تقدم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب التظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم، موضحا أن عملية إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية، سوف تتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، حسب التسلسل التالي:

لمن تقدم بطلب التظلم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، سيتم إعادته في اليوم العاشر، ومن تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 سيتم إعادته في يوم 20 من نفس الشهر.

أما من تقدم بالتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالي، وذلك لمن تم مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها وأنهم من المستحقين للدعم.