كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - كيت وينسلت وسيرشا رونان يشاركان فى فيلم Ammonite

وقع الاختيار على كيت وينسلت وسيرشا رونان للمشاركة في الفيلم الرومانسي Ammonite.

ومن المقرر أن يتولى فرانسيس لي صاحب رائعة God's Own Country التي نالت ترشيحا لجائزة بافتا أفضل فيلم بريطاني العام الماضي كتابة إخراج الفيلم الجديد.

فيلم Ammonite، ستدور أحداثه في إحدى المقاطعات الإنجليزية عام 1840 حول قصة حب غير مألوفة بين عالمة الإحاثة ماري آنج وسيدة غنية من لندن وفقا لما ورد في Deadline.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم في مارس المقبل، بعد أن أنهت وينسلت تصوير دورها في الجزء الثاني من Avatar لـ جيمس كاميرون الذي من المقرر عرضه في عام 2020.

شاركت رونان مؤخرا إلى جانب مارجو روبي في فيلم Mary Queen of Scots، وتستند قصة الفيلم إلى رواية حقيقية للمؤرخ جون جاي والتي يرصد فيها محاولة ملكة اسكتلندا "ماري ستيوارت"، والتي تجسّدها سيرشا رونان للإطاحة بإبنة عمها الملكة "إليزابيث الأولى"، والتي تجسدها مارجو روبي، لتجد نفسها مدانة بالسجن لعدة سنوات قبل مواجهتها حكما بالإعدام في القرن الـ16، ومن المقرر صدوره في 18 يناير 2019.