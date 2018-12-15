كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - هنا شيحة تنشر فيديو لإحدى حفلات ابنها يعزف على الجيتار
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الخاص على Instagram، فيديو من إحدى الحفلات التي يشارك فيها ابنها آدم بالعزف على الجيتار.
وظهر آدم في الفيديو وهو يعزف بمهارة على الجيتار وسط تشجيع زملائه، وعلقت هنا على الفيديو قائلة: "أنا فخورة جداً بك".
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