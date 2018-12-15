كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - من الإثنين وحتى الأربعاء المقبل - 100 مليون صحة داخل نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على تواجد حمله "100 مليون صحة" بمقر النقابة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا اعتبارًا من الاثنين 17 ديسمبر وحتي الأربعاء 19 ديسمبر الجاري، للكشف على الزملاء الصحفيين وأسرهم.

ويأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.