كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - بـ4 ملايين جنيه.. وزير التعليم العالى يفتتح غرف العزل للقلب بأبو الريش اليابانى

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، أعمال مشروع غرف العزل للقلب والصدر بمستشفى أبو الريش اليابانى، بحضور الدكتور نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، ود. رانيا حجازى مدير المستشفى، والدكتور هالة أغا رئيس وحدة رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات بالمستشفى.

وخلال فعاليات الافتتاح أشاد الوزير بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وارتفاع مستوى أداء التمريض بها، مؤكدًا أهمية العمل المســتمر على تطـوير الأداء، والتدريب، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة.

وقدم الدكتور عبد الغفار الشكر للدكتورة نوال الدجوى على دعمها لمستشفى أبو الريش للأطفال، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الخيرية للمساهمة في تطوير المجال الطبي من خلال دعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل بالمستشفيات لخدمة المرضى، مشيرًا إلى أن غرف العزل للقلب والصدر الجديدة تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار بنسبة ٢٠ - ٢٥%سنويا.

وأشارت الدكتورة رانيا حجازى مدير المستشفى إلى أننا نحتفل اليوم بقرب حلم انتهاء قوائم الانتظار، موضحة أن غرف العزل للقلب والصدر الجديدة هى إنجاز جديد يضم إلى إنجازات مستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال.

واستعرضت الدكتورة هالة أغا تقريرًا حول وحدة رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال منذ عام ١٩٩٠ حتى الآن من حيث الموارد البشرية، والتديب، والأجهزة الحديثة بالوحدة، والموارد التقنية، وعدد الأسرة وغيرها.

جدير بالذكر أن تكلفة مشروع غرف العزل للقلب والصدر بمستشفى أبو الريش اليابانى بلغ ٤ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.