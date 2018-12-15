كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - إحباط محاولة تهريب 449 قرصا مخدرا لخارج البلاد

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، محاولة تهريب 449 قرصا مخدرا، لخارج البلاد، عثر عليها بحوزة راكبين، وتمكنت القوات، من ضبطهما.

البداية فى أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية، المتبعة على ركاب إحدى الطائرات، المتجهة لإحدى الدول العربية، حيث اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة، على جهاز كشف الحقائب، فى وجود أجسام معتمة، داخل إحدى الحقائب، الخاصة بالراكب محمد.ع.ع، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره.

وبتفتيش الحقيبة المشار إليها، عُثر بداخلها على 400 قرص مخدر، وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفى ذات السياق، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة، فى أحد ركاب طائرة متوجهة لإحدى الدول العربية، على جهاز كشف الحقائب، فى وجود أجسام معتمة، داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب أيمن.ش.ع، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره، وبتفتيش الحقيبة المشار إليها، عُثر بداخلها على 49 قرصا مخدرا، وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.