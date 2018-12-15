كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - محمد الخولي يرتدي زي رفاعة الطهطاوي في نيويورك

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خواطر رحلة الخريف (2-3)

نيويورك - فرﮀينيا.. وبالعكس

بقلم

محمد الخولى

الفرق شاسع بكل المقاييس بين الحياة فى مدينة نيويورك والحياة فى ولاية فرﭽينيا.

نيويورك هى مدينة الشوارع.. لا يحتاج ساكنوها إلى سيارة من أجل التنقّل بين أحيائها أو الوصول إلى مرافقها.. لديها منظومة باصّات غاية فى الانتظام من حيث مواعيد التقاطر وانضباط الإجراءات.. تتجلى فى حركتها فضيلة احترام ذوى الاحتياجات الخاصة ومنهم أيضاً كبار السن من رجال ونساء.. الأتوبيس مزوّد – كما لعلك تعلم- برافعة أتوماتيكية يحركها السائق هبوطاً إلى حيث تيسر التقاط الست الكبيرة عمراً أو العم الطاعن فى السن.. من فوق رصيف الشارع.. ومن ثم ترفع المواطن الراكب إلى باب الحافلة.. يحدث نفس الشئ مع القعيد فوق الكرسى الطبى الذى ما أن يلحظه الركاب وقد حملته الرافعة بكرسيه إلى مقدمة الباص حتى يبادروا فوراً إلى التخلى عن مقاعدهم من أجل أن يتولى السائق استقبال الكرسى وتوثيقه إلى جسم الأتوبيس.. يتم هذا كله فى صمت وصبر وتوافُق وبعدها تعود الحافلة إلى مواصلة المسير.

فى نيويورك أيضاً تزدحم الشوارع بالمطاعم من كل الأذواق والطعوم والجنسيات.. لا يحتاج الأمر إلا بضع خطوات تقطعها سيادتك عبر هذا الشارع أو ذلك الأﭭنيو (الشارع الكبير) كى تصل إلى مبتغاك طبعاً- نتحدث عن الأحياء الشهيرة مثل مانهاتن التى نأوى إليها كلما زرنا المدينة وباعتبارها تضم منظومة الأمم المتحدة التى لازمناها لسنوات طوال .

فيما تضم أيضاً أهم دور السينما والمسرح فى ربوع الشارع الخامس ومسالك برودواى.. فما بال سيادتك وهى تضم ساحة "يونيون سكوير" حيث تقع بغيتنا الأثيرة وهى دار "بارنز آند نوبل" لبيع الكتب التى نقصدها فى مفتتح كل زيارة أمريكانية تقوم بها فإذا بها تطالعنا فى الطابق الأول بأحدث وأهم الإصدارات فيما تقدم لنا فى الطابق الرابع – وعبر السلم الكهربائى طبعاً – أحدث وأهم الدوريات الصادرة فى مختلف التخصصات وبأكثر من لغة .

ومن حق سيادتك ببساطة أن تلتقط الكتاب الأحدث أو المجلة – الدورية الصادرة منذ أيام ثم تأوى إلى كافيتيريا المكتبة – إن وجدت مقعداً شاغراً بين أقرانك من الزبائن وقبلها لك أن تطلب مشروبك الساخن اللذيذ.. دون أن تنسى تقديم كارنيه سيادتك الصادر باعتبارك حسب تعبيرهم – صديق المكتبة وهنا يقومون بخصم دولار أو دولارين من ثمن المشروب.. فيما يخصمون نسبة لا تقل عن ربع الثمن إذا سولت لك نفسك أن تشترى أحدث الكتب الصادرة.

وقبل هذا كله.. لا تنس أن تستوعب الملحوظة التى مازالت مثار إعجاب العبد الفقير على مدار السنوات الماضية حيث لا يفوت المرء أن يرصد تلك المجاميع التى لا تتردد فى الجلوس على الأرض فى أروقة المكتبة ودواخلها.. مجموعات من شباب وشابات القارة الأسيوية.. صينيون وكوريون.. يفترشون الأرض.. ويعكفون بانهماك ملحوظ على مطالعة الكتب التى احتضنوها بين أيديهم ولا يفوتهم تدوين ما يرونه من أفكار وسوانح وملاحظات..

أين هذا كله من الإقامة فى ربوع فرﭽينيا المجاورة للعاصمة الأمريكية "واشنطون" هنالك تجد نفسك فى أرياف أمريكا حيث الساحات مترامية والخضرة ساجبة والأجواء شفافة النقاء.. والمنظور العام يجنح إلى نوع من تواضع البيئة شبه الريفية حيث لا تجد ناطحات سحاب ولا أبراجاً شاهقة بل هى أبنية تجمع بين الرقة والتواضع والسكينة.

المشكلة أنك لو احتجت مثلاً إلى علبة كبريت أو قرص اسبرين فلا غنى عن السيارة كى تصل إلى أقرب سوق أو سويقة فى هذا الحى أو ذاك. والمعنى أن السيارة تكاد تصبح فرداً من أفراد العائلة. ولأن الطرق فسيحة والشوارع ممهدة.. فلا تكاد تسمع "كلاكس" لسيارة هنا أو نفيراً لأتوبيس هناك.. ثمة اتفاق مضمر بين السائقين والعربات خاصة وأن أصوات النفير والزمامير فى مثل هذه الأجواء الساكنة لابد وأن تشكل إزعاجاً يقضّ المضاجع ويعكر صفو الآمنين.

مشكلة العبد الفقير.. وهى أيضاً مشكلة كل عبد فقير من أمثالنا هو أن زيارة تلك الأصقاع القابعة خلف البحر المحيط مازالت نفس مشكلة عمنا الكبير الشيخ "رفاعة الطهطاوى" حين زار باريس فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر.. أيامها كان يشعر بالغيرة عندما كانت تصافح عيناه جانباً إيجابيا من جوانب الحياة فى باريس – وتلك هى نفس مشاعرنا ونحن نعايش انضباط الحياة فى نيويورك.. وننعم، ولو عبر أسابيع قليلة- بستائر الهدوء والانسجام المسدلة على جوانب الحياة فى فرﭽينيا.

مع هذا كله فمن البديهى أن لم تقتصر زيارتنا الأخيرة على مدار الشهرين الماضيين على حكاية التأملات فى جوانب المعايش بين نيويورك ولا واشنطون.

كان بديهياً هو الاستغراق فى متابعة وتأمل مجريات أمور الشأن العام ورصد التطورات التى مابرحت تستجد على مسرح السياسة فى الولايات المتحدة وخاصة ما يتصل بعلاقة السلطات الحاكمة الثلاث فى البلد المذكور: التنفيذية (إدارة ترمب) والتشريعية (مجلس الكونجرس) ثم القضائية (المحكمة العليا).

وذلك حديث ذو شجون كما يقولون ويحتاج إلى قدر من إسهاب نستكمله فى الفصل الختامى من هذه الأحاديث بمشيئة الرحمن.